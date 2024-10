MAN entra nella nuova era elettrica

(Adnkronos) –

Man Truck & Bus ha consegnato il primo camion elettrico al fornitore servizi automotive Dräxlmaier Group di Lipsia. Trasporterà le batterie della Porsche Macan Electric verso lo stabilimento Porsche di Lipsia, Dräxlmaier utilizzerà il MAN eTGX a zero emissioni, per consegne speciali. Il CEO di MAN, Alexander Vlaskamp ha dichiarato: “Si tratta di una pietra miliare nella storia della nostra azienda. MAN ha presentato il suo primo camion diesel cento anni fa e adesso sta entrando nella nuova era elettrica. Il nostro primissimo eTruck è stato consegnato a Dräxlmaier e siamo molto soddisfatti della fiducia riposta in MAN. A seguito di anni di pianificazione, sviluppo e decine di migliaia di chilometri di test drive, stiamo finalmente per cominciare”.



Il MAN eTGX utilizzato da Draxlmaier ha una potenza di 450 cavalli ed è dotato di sei pacchi batteria per una capacità complessiva di 534 kWh (480 kWh la potenza nominale). Ha un design innovativo e offre una capacità di ricarica fino a 375 kW tramite presa CCS. Altra particolarità di questo veicolo è la ridotta altezza della ralla pari a 950 mm. Ciò gli consente di trainare rimorchi con un'altezza interna di tre metri e di trasportare un volume significativamente maggiore. In gamma è presente anche una versione più potente da 544 cavalli che, a seconda dell'utilizzo, può raggiungere un'autonomia fino a 650 km.