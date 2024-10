Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo

(Adnkronos) – Alessio Romagnoli espulso al 24' del primo tempo di Juventus-Lazio. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale errore del direttore di gara. Dopo la revisione delle immagini al monitor, Sacchi finalmente si accorge del contatto falloso che impedisce a Kalulu di presentarsi davanti alla porta di Provedel. Arriva l'espulsione di Romagnoli e la punizione per la Juve. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)