Jake Paul vs Mike Tyson: un nuovo trailer infiamma l’attesa per il match dell’anno

(Adnkronos) – Manca solo un mese al mega-evento di pugilato che promette di essere uno degli incontri più attesi degli ultimi anni. Netflix e Most Valuable Promotions (MVP) hanno annunciato, con una nota ufficiale congiunta, che Jake "El Gallo" Paul (10-1, 7 KO), celebrità internazionale e fenomeno dei social media, affronterà l'iconico Mike Tyson (50-6, 44 KO), noto come "l'uomo più cattivo del pianeta". L'incontro si terrà sabato 16 novembre 2024 alle ore 2:00 italiane presso l'AT&T Stadium di Arlington, Texas, con una capienza di 80.000 spettatori, e sarà trasmesso in diretta mondiale esclusiva su Netflix.



Ecco il trailer rilasciato da Netflix



A rendere la serata ancora più imperdibile, nel co-main event l'indiscussa campionessa mondiale dei superleggeri Katie Taylor (23-1, 6 KO) difenderà il suo titolo contro la pioniera della boxe femminile Amanda "The Real Deal" Serrano (47-2-1, 31 KO). Si tratta della rivincita più attesa nella storia della boxe femminile, in un incontro previsto su 10 round da due minuti ciascuno. La prima sfida tra le due atlete aveva già segnato un momento storico, e questo secondo confronto promette di essere ancora più avvincente.

La serata offrirà anche altri incontri di grande interesse per gli amanti del pugilato. Tra questi, un match di 12 round per il titolo WBC dei pesi welter tra il campione in carica Mario "El Azteca" Barrios (29-2, 18 KO) e Abel Ramos (28-6-2, 18 KO). Inoltre, si terrà un incontro di 6 round nei pesi supermedi tra Neeraj Goyat (18-4-2, 8 KO), il pugile numero uno dell'India e primo ingaggio internazionale di MVP, e la superstar brasiliana dal talento multiforme Whindersson Nunes (record combinato di 2-2-1, 1 KO). In preparazione all'evento, Netflix ha annunciato "COUNTDOWN: PAUL VS. TYSON", una serie documentaristica in tre parti che offre un accesso esclusivo dietro le quinte dei campi di allenamento dei due pugili. Gli episodi 1 e 2 saranno disponibili in anteprima su Netflix dal 7 novembre, mentre l'episodio 3 sarà rilasciato il 12 novembre. La docuserie porterà gli spettatori nel cuore della preparazione fisica e mentale di Paul e Tyson, mostrando la grinta, la determinazione e l'impegno necessari per affrontare un evento di tale portata. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)