Il 26 ottobre San Cataldo riabbraccia Marco Carletta dopo il suo lungo viaggio a piedi di oltre 2mila km tra le bellezze d’Italia

SAN CATALDO. San Cataldo riabbraccia Marco Carletta che arriverà a San Cataldo dopo un lungo viaggio di oltre 2000 km attraversando l’Italia. “Sono partito da Laces, un piccolo paese in provincia di Bolzano, il primo agosto. Dopo 87 giorni, più di 2000 km e 10 regioni attraversate, arrivo finalmente nella mia amata città, San Cataldo. È stato un viaggio alla ricerca della bellezza – ha detto Marco Carletta – perché per me camminare è un atto rivoluzionario e una forma intima di meditazione.

Ho scelto di uscire dalla mia zona di comfort, affrontando le difficoltà del viaggio, per entrare in connessione e armonia con il creato e con Dio”. L’amministrazione comunale ha espresso compiacimento e di essere pronta ad accoglierlo assieme a tutta la comunità di San Cataldo.

L’appuntamento è per sabato 26 ottobre in Piazza degli Eroi (monumento ai caduti) alle ore 16.