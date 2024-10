Gangi. Scuola e attualità, il consiglio direttivo nazionale dell’Andis ospitato al Comune

È stato il comune di Gangi ad ospitare per tre giorni i lavori del direttivo nazionale dell’Andis (Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici).

Ad accogliere i dirigenti scolastici, nelle sale nobili dello storico palazzo Bongiorno, il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e la presidente del Consiglio comunale Concetta Quattrocchi.

Durante la tre giorni di lavori il direttivo dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, guidati da Paola Bortoletto, ha affrontato i temi di attualità nel dibattito nazionale sulla scuola, programmato le prossime attività dell’associazione e fissato le date degli eventi dei prossimi mesi.

Alla direttivo hanno partecipato, tra gli altri dirigenti scolastici, Gregorio Iannaccone e Paolino Marotta, ex presidenti dell’associazione e Nicola Puttilli, presidente del consiglio nazionale.

I partecipanti, durante la tre giorni di lavori, hanno avuto anche l’occasione per ammirare le bellezze, culturali, artistiche e architettoniche del Borgo più bello d’Italia, a far da cicerone l’assessore alla cultura Roberto Franco.