Flow Made in Rome Trap Festival, il 12 ottobre al Meraki Club di Ariccia

(Adnkronos) – E' tutto pronto per il 'Flow Made in Rome Trap Festival', l’evento più atteso dagli amanti della trap italiana, che si terrà sabato 12 ottobre 2024 presso il Meraki Club, nella zona industriale di Ariccia. Sarà una serata unica, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della scena trap nazionale e offrirà spazio ai talenti emergenti. Sul palco, dalle 22:30, si esibiranno 5 artisti top della trap italiana: Poli Ok; Hellen; Ince; Alex Sayanbull e Pa Pa. La serata sarà arricchita da un Dj set, e non solo. Flow Made in Rome non è solo uno spettacolo per i fan, è anche un’opportunità imperdibile per i giovani talenti. Dalle 20:00 alle 22:30 si terrà un 'Battle Rap Contest', in cui gli artisti emergenti avranno l’occasione di sfidarsi sul palco, cercando di conquistare il pubblico e la giuria per aggiudicarsi premi straordinari: 1° premio: una sessione di registrazione, mixaggio e mastering, videoclip musicale e shooting fotografico. 2° premio: videoclip musicale. 3° premio: Shooting fotografico. Un’occasione perfetta per chi sogna di farsi strada nel mondo della musica, unendo formazione, esibizioni live e la possibilità di lanciarsi nel panorama musicale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)