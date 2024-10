Favignana. Dall’11 al 13 ottobre torna la competizione di CrossFit “Inside the Island”

Dall’11 al 13 ottobre si terrà a Favignana la quarta edizione di “Inside the Island”, l’attesissima competizione di CrossFit che richiama ogni anno atleti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione, organizzata dall’ASD Gianno Fitness Favignana con il patrocinio del Comune e la collaborazione di prestigiosi sponsor, è ormai diventata un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati. Il programma prevede anche quest’anno gare di resistenza e forza, con prove di bike, corsa, ginnastica e pesistica. Sabato, a partire dalle ore 8.00, nel suggestivo scenario del lido Burrone, gli atleti si affronteranno in prove a corpo libero con l’uso di attrezzi in un contesto naturale unico. Nel pomeriggio, dalle 14.00, in Piazza Matrice si terrà una gara di pesistica, che vedrà i partecipanti sfidarsi in una prova di forza e tecnica. Domenica, a partire dalle 8.00, in Piazza Europa, gli atleti si cimenteranno in una prova mista che includerà esercizi di fitness e una gara in bicicletta. Nel pomeriggio, in Piazza Matrice, grande chiusura con una competizione multidisciplinare, che promette di offrire grande spettacolo e coinvolgimento per il pubblico.

La manifestazione, che è un vero e proprio Festival del fitness, si propone di coniugare la passione sportiva, la sostenibilità ambientale e l’educazione alimentare, promuovendo uno stile di vita sano ed eleggendo le Isole Egadi a territorio della salute fisica legata al movimento e alla qualità alimentare. “Siamo entusiasti di ospitare per il quarto anno questo evento di grande importanza, che non solo celebra lo sport, ma promuove la partecipazione e uno stile di vita sano”, dice l’assessore allo Sport Stefania Bevilacqua. “Il nostro obiettivo è quello di continuare a fare delle Isole Egadi un centro di salute fisica, collegando il movimento alla qualità alimentare e alla sostenibilità ambientale”.In allegato per le televisioni un video con i momenti salienti dell’edizione del 2023.