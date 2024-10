Domenica 49ma edizione Premio ‘Val di Comino’, tra i più antichi del Lazio

(Adnkronos) – Resi noti i vincitori del 49esimo Premio Letterario “Val di Comino”. Fondato nel lontano 1976 dallo scrittore Gerardo Vacana, il Premio, considerato tra i più importanti riconoscimenti letterari italiani, taglia quest’anno il traguardo delle quarantanove edizioni. Insieme allo Strega è il più antico e longevo Premio Letterario del Lazio. Ancora oggi è Gerardo Vacana, con il figlio Luigi e gli organizzatori storici del Centro Studi Letterari “Val di Comino”, a portare avanti uno degli eventi di maggior spessore cultuale in Italia. Una manifestazione che non ha mai saltato una sola edizione, che neppure il Covid è riuscito a fermare, tenendosi in piena adesione ai protocolli Governativi anche nel pieno della pandemia. Ecco i Vincitori che riceveranno, domenica 27 ottobre, alle 18.00 al Teatro Comunale di Alvito, l’edizione XLIX del Premio: per la Poesia Giuseppe Napolitano, con il volume La vita bella (Ali Ribelli, Marina di Minturno); per la Saggistica Letteraria Tarcisio Tarquini, Per l’insieme della sua opera e Angelo D’Orsi, con GRAMSCI La Biografia (Feltrinelli, Milano); per la Saggistica Filosofica Biagio Cacciola, Per l’insieme della sua opera e Pietro Salvucci con Uomo, Persona. Caratteristiche filosofico-antropologiche (Arbor SapientiaE, Roma); per la Saggistica Storica Don Luigi Mancini, con I Santi e i luoghi di culto a loro dedicati (Edizioni Confronto, Fondi); per la Storia Locale Domenico Cedrone, con Tre Sandonatesi Illustri (Luigi Cellucci, Giustino Quadrini, Donato Cucchi – F&C Edizioni, Arezzo); per il Giornalismo Maria Cristina Cusumano, Radio Rai e Giorgia Sodaro Adnkronos. La giuria del “Val di Comino”, Presieduta da Giovanna Ioli, annovera Marcello Carlino e Maddalena Vacana. Sfogliando il glorioso albo d’oro dei premiati, compaiono tra gli altri gli scrittori Mario Luzi, Andrea Zanzotto, Edoardo Sanguineti, Tonino Guerra, Vivian Lamarque, Maria Luisa Spaziani, Giovanni Raboni, Luciano Erba, Jolanda Insana, Claudio Magris, Luigi Baldacci, Evgenij Solonovich, Jacqueline Risset, Alberto Bevilacqua, Edith Bruck; i giornalisti Chiocci, Martinelli, Molinari, Fontana, Trufelli; ma anche gli attori Giancarlo Giannini, Giorgio Albertazzi, Enzo Decaro, Enrico Lo Verso, Vincent Spano, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Angela Luce, Violante e Michele Placido, Silvio Muccino etc. I nomi di quest’anno arricchiscono ulteriormente un Albo d’Oro tra i più riconosciuti della Penisola. La manifestazione, come sempre, dopo un recital dalle pagine dei Vincitori, affidato a Dionisio Paglia, omaggerà gli ospiti e i presenti anche in musica. In cartellone un concerto d’onore, con l’interpretazione di Carla Arciero (soprano) e Cesidio Iacobone (baritono) accompagnati al pianoforte da Giacomo Cellucci. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)