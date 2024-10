Death Note, prossimamente un videogioco su PS4 e PS5

(Adnkronos) – Il celebre manga Death Note, nato dalla penna di Tsugumi Ohba e dal tratto di Takeshi Obata, potrebbe presto tornare a far parlare di sé con un nuovo videogioco. Il Taiwan Digital Game Rating Committee ha infatti classificato un titolo chiamato Death Note: Killer Within, sviluppato da Bandai Namco per PlayStation 4 e PlayStation 5. Questo nome non è nuovo ai fan più attenti. Già a giugno, Shueisha, la casa editrice detentrice dei diritti di Death Note, aveva registrato il marchio "Death Note: Killer Within" in Europa, Giappone e Stati Uniti. La descrizione, seppur generica, suggeriva la possibilità di un videogioco. La notizia arriva dal sito del comitato di classificazione taiwanese, che in un primo momento riportava il titolo tradotto dal cinese tradizionale come "Death Note: Shadow Mission". Tuttavia, la conferma definitiva del nome ufficiale è arrivata poco dopo, con l'aggiornamento del sito che indicava chiaramente Death Note: Killer Within. Questo nuovo titolo si aggiunge a una lunga lista di adattamenti del manga, che nel corso degli anni ha ispirato anime, film (tra cui una produzione Netflix), light novel e persino un musical. Il manga di Death Note è stato un successo editoriale straordinario, vendendo oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo. La serializzazione originale è avvenuta sulla rivista settimanale giapponese Weekly Shōnen Jump dal 2003 al 2006. Precisamente, il primo capitolo è stato pubblicato il 1° dicembre 2003 e l'ultimo il 15 maggio 2006. Con l'arrivo di Death Note: Killer Within, i fan potranno immergersi nuovamente nel mondo oscuro e affascinante creato da Ohba e Obata, vestendo i panni di Light Yagami o forse di un nuovo personaggio. Non resta che attendere ulteriori informazioni da Bandai Namco per scoprire cosa ci riserva questo nuovo capitolo videoludico. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)