Caltanissetta. Sikania e New Planet Academy volano alla Fiera dell’Artigianato di Milano con il musical “Sicilia Terra d’amuri”

Il musical “Sicilia Terra d’amuri” sarà protagonista di uno degli eventi più prestigiosi a livello internazionale: la Fiera dell’Artigianato di Milano. La compagnia Sikania e la New Planet Academy sono state scelte per rappresentare il padiglione della Sicilia, offrendo ai visitatori uno spettacolo unico, che celebra la cultura e la tradizione siciliana.

La Fiera dell’Artigianato di Milano, un appuntamento imperdibile che attira ogni anno milioni di visitatori da tutto il mondo, ospita espositori provenienti da ogni continente. Con i suoi numerosi padiglioni, rappresenta una vetrina straordinaria per l’artigianato, l’arte e la cultura di diverse nazioni, diventando un punto di incontro tra tradizione e innovazione. Tra le meraviglie di questa edizione, il padiglione siciliano si distinguerà per la sua offerta culturale e artistica, culminando con la rappresentazione di un estratto del musical dedicato alla leggenda della principessa Sicilia.

“Sicilia Terra d’amuri”, scritto da Nicola Baglivo e presentato per la prima volta nel 2022, torna a calcare la scena in un contesto di assoluto rilievo. Lo spettacolo, che unisce musica, danza e teatro, promette di far vibrare i cuori degli spettatori, raccontando una storia d’amore e di identità legata indissolubilmente alla terra siciliana.

Sul palco, a dare vita ai personaggi principali, saranno le talentuose sorelle Marica D’Antoni nel ruolo della principessa Sicilia e Noemi D’Antoni nei panni del vulcano Etna. Le due protagoniste interpreteranno una selezione di brani siciliani, che spazieranno attraverso epoche diverse, sapientemente riarrangiati dal compositore Roberto Gallà. Un’interpretazione che saprà emozionare il pubblico, non solo per la bellezza delle canzoni, ma anche grazie all’energia delle coreografie curate dai maestri Nicola Baglivo e Stefania Palmeri, che danzeranno sulle note delle più celebri melodie siciliane.

Alla regia dello spettacolo, l’esperto Luigi Ristuccia, che coordinerà ogni elemento con precisione e passione, garantendo una messa in scena impeccabile. Il suo ruolo sarà cruciale per mantenere il delicato equilibrio tra musica, danza e recitazione, creando un’atmosfera magica capace di trasportare gli spettatori in un viaggio emotivo tra mito e realtà.

L’appuntamento è fissato dal 30 novembre al 3 dicembre presso la Fiera dell’Artigianato di Milano, nella zona Rho Fiera. Un’occasione da non perdere per immergersi nell’arte e nella cultura siciliana in una cornice internazionale.