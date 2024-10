Caltanissetta. Pubblica istruzione, l’assessore Lo Muto incontra gli istituti: impegno e sinergia per la formazione dei nuovi cittadini

Dialogo fra dirigenti scolastici, docenti, studenti e Amministrazione. Al centro del confronto il progetto educativo per la formazione dei nuovi cittadini

Nelle ultime settimane l’assessore alla Pubblica Istruzione, Ing. Vincenzo Lo Muto, ha incontrato i dirigenti scolastici, i docenti e una rappresentanza degli studenti degli istituti “Martin Luther King”, “Leonardo Sciascia”, “Lombardo Radice” e “Don Milani” di Caltanissetta.

Tutti gli incontri hanno rappresentato un momento di confronto e condivisione di grande importanza, volto a rafforzare la sinergia tra istituzioni e comunità scolastica.







L’assessore ha sottolineato come queste occasioni di dialogo siano fondamentali per costruire una rete educativa che ponga gli studenti al centro, con l’obiettivo di formarli come cittadini attivi, consapevoli e responsabili del futuro. Nel corso di questi momenti di scambio sono stati condivisi progetti educativi comuni, che mirano a promuovere la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi nella vita scolastica e sociale, attraverso attività innovative e percorsi formativi personalizzati.

“Crediamo fermamente che la scuola debba essere il motore della crescita personale e collettiva dei nostri giovani, offrendo loro gli strumenti per diventare protagonisti del cambiamento e cittadini del domani” – ha dichiarato l’assessore Lo Muto.

Il progetto scolastico dell’amministrazione Tesauro si concentra sullo sviluppo di competenze trasversali e sociali, necessarie per affrontare le sfide del mondo contemporaneo”.

I dirigenti scolastici e i docenti hanno espresso il proprio apprezzamento per la visita dell’assessore, sottolineando l’importanza di un costante dialogo tra scuola e istituzioni al fine di creare un ambiente educativo stimolante e inclusivo. Gli studenti hanno partecipato attivamente alla discussione, offrendo spunti e riflessioni importanti sulle loro esperienze e aspettative future.

Ogni incontro si è concluso con l’impegno reciproco a lavorare insieme per consolidare questo percorso di crescita e cooperazione, con l’auspicio di fare della scuola un luogo di costruzione di una società più equa e inclusiva, capace di valorizzare il potenziale di ciascun individuo.