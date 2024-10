Caltanissetta. La nissena Enza Spagnolo conquista il podio al Premio Letterario “Città del Galateo” a Milano

Grandi emozioni vissute lo scorso 25 ottobre, a Milano, presso la Sala Girardi del Centro Pime, dove si è tenuta, dinnanzi a un folto pubblico, la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Premio Letterario internazionale d’eccellenza “Città del Galateo”, intitolato al grande umanista salentino Antonio De Ferraris.

La nissena Enza Spagnolo conquista il podio e si classifica al terzo posto nella sezione “poesia a tema” con la poesia dal titolo “In memoria di”, in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

A consegnarle il riconoscimento è stata Rossella Murano con la seguente motivazione:

“Per l’abilità straordinaria nell’utilizzo del linguaggio, creando versi che si distinguono per la loro bellezza formale e precisione espressiva”.

Il prestigioso concorso letterario è stato organizzato da Verbumlandiart Aps, con sede a Galatone, Lecce, promosso e coordinato dalla Presidente Regina Resta.

Alla premiazione della sezione “poesia a tema” è seguita quella della sezione “poesia edita” in cui è stata premiata l’autrice siracusana Enza Romeo con la raccolta “Per amore”, edita da Tracceperlameta Edizioni .

Enza Spagnolo è Critico letterario e Curatore editoriale dell’Associazione no profit “TraccePerLaMeta in cammino…en camino…” a cui dedica la sua professionalità per la diffusione della cultura.

A premiare le due autrici una Giuria di accreditata professionalità composta da: Francesco Lenoci, presidente onorario d’eccellenza; Pierfranco Bruni, presidente d’eccellenza di rappresentanza per la cultura;

Goffredo Palmerini, presidente di giuria d’eccellenza; Hafez Haidar, presidente internazionale d’eccellenza; Regina Resta, presidente del premio d’eccellenza.

Mentre la giuria degli autori italiani era composta da Anna Montella, Annella Prisco, Assunta Spedicato, Enzo Bacca, Fiorella Franchini, Gianpaolo Mastropasqua, Hebe Muñoz, Mary Attento, Marilisa Palazzone, Francesco Nigri, Rosella Murano, Sonia Fanuli.