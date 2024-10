Caltanissetta, incidente sul lavoro : muore al Sant’Elia imprenditore dopo 10 giorni

L’imprenditore Antonello Bongiovanni, di Casteltermini, e’ morto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove era stato ricoverato dieci giorni fa dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro, verificatosi in via Butera a Gela. L’uomo era stato colpito da un tubo mentre lavorava alla posa della condotta idrica di San Leo. Il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro, per il giorno dei funerali, ha proclamato il lutto cittadino. “In questi ultimi giorni – ha scritto il sindaco sui social – abbiamo sperato e pregato tutti per Antonello dopo l’infortunio verificatosi durante lo svolgimento della sua attivita’ lavorativa. Il drammatico e doloroso evento ha suscitato sgomento e profonda commozione in tutta la comunita’ di Casteltermini, che si stringe in un forte abbraccio alle famiglie segnate da una cosi’ grave perdita”.