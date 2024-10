Caltanissetta. Due giovani allieve della Sol Academy conquistano il podio al Festival Canoro Nazionale “Diventerò una stella”

Una serata di grande emozione e successo quella vissuta a Brolo da due giovani allieve dell’accademia di canto e strumento “Sol Academy” di Alessandra Alessi, che hanno conquistato il podio al Festival Canoro Nazionale “Diventerò una Stella”, giunto alla XIII edizione.

Nella categoria “Young” Ilary Alaimo, di Montedoro, si aggiudica il primo posto. Quindici anni e con una voce potente incanta la giuria e il pubblico con la sua interpretazione di “Sweet Dreams” – nella versione di Annalisa.

Mentre la diciannovenne nissena Claudia Litrico con un brano scritto da lei e dal titolo “Niente da sempre” vince il primo posto nella categoria inediti, il Premio della Critica e il Premio Assoluto, ricevendo anche una borsa di studio del valore di 1000 euro e il trofeo realizzato da Nicola Chiaromonte che rappresenta il simbolo dell’impegno artistico e del talento.







“Sono orgogliosa delle mie allieve e del percorso che stiamo facendo ‒ dichiara Alessandra Alessi, anche vocal coach delle allieve che hanno vinto ‒. Queste sono esperienze che arricchiscono e i riconoscimenti alimentano lo stimolo a fare sempre meglio. Sono felice dei miei ragazzi meravigliosi che mostrano sempre professionalità e spirito di sana competizione.”

Il Festival “Diventerò una Stella”, organizzato in quattro categorie – Kids, Young, Cover e Inediti – non è solo una vetrina per giovani talenti che decidono di inseguire i propri sogni e trovare il coraggio di mostrarli al mondo, ma è anche una grande opportunità di sensibilizzazione e di formazione, grazie alla collaborazione di Maestri Nazionali.

La giuria era presieduta dal presidente Enzo Campagnoli, direttore artistico e direttore d’orchestra del Festival di Sanremo, da Antonio Tortolano, talent scout, Fabrizio Palma, vocal coach, Marco Vito, cantante e vocal coach.

Un’esperienza unica e magica quella vissuta dalle due giovani e talentuose allieve, che incoraggiano e aprono il cammino di una strada dove le sfide diventano motivo di emozione.