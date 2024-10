A Messina, dopo un incidente stradale, ricostruita l’orbita oculare di un 20enne con una protesi su misura

Ha ritrovato il proprio sguardo e una vista migliore il giovane di 20 anni che nei giorni scorsi è stato operato dall’équipe dell’Uoc di chirurgia maxillo facciale dell’azienda ospedaliera universitaria G. Martino di Messina, diretta dal professore Francesco De Ponte, per posizionare una protesi dell’ orbita costruita su misura per lui.

Il ventenne, dopo un incidente in moto, aveva subito diverse fratture, con il coinvolgimento delle ossa facciali, in particolare una frattura delle ossa dell’emivolto sinistro. Nonostante gli interventi eseguiti in un altro ospedale fuori regione gli esiti, soprattutto al volto, erano ancora evidenti con notevoli disturbi anche sulla vista.

In sala operatoria è intervenuta l’équipe di De Ponte, costituita da Emanuele Magaudda e Alessandro Calvo con il supporto degli anestesisti e del personale infermieristico, che ha rimosse le protesi posizionate in precedenza per sostituirle con quelle personalizzate; ciò ha permesso di riposizionare nel modo corretto il contenuto dell’orbita, riportando il volume ai livelli ottimali e anche il globo oculare in asse.