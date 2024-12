Iniziativa del Comune di Mussomeli 18 e 19 dicembre nelle scuole superiori

MUSSOMELI Su iniziativa del comune di Mussomeli Il 18 e il 19 dicembre, nei due istituti di istruzione secondaria di Mussomeli, Virgilio e Giovan Battista Hodierna, si terrà un’importante iniziativa dedicata agli studenti, per un totale di circa 800, che avrà l’obiettivo di far conoscere i servizi attivati dal Comune di Mussomeli attraverso determinate organizzazioni e stakeholder. L’attività, pensata per essere stimolante e coinvolgente, rappresenta una grande opportunità per i ragazzi di approfondire le risorse a loro disposizione, che li aiuteranno ad affrontare le sfide personali e scolastiche. L’incontro mira a presentare una serie di risorse gratuite che offriranno supporto su temi legati alla crescita personale, al benessere psicologico, alla preparazione professionale, e alla crescita della comunità tutta. Nello specifico, i servizi e i sistemi di supporto messi in rete fanno riferimento ai progetti: MUSSOMELI OFFICINA SOCIOCULTURALE – Approdo del Sé; P.I.P.P.I. Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione; P.A.L Piano di Attuazione Locale; Rendi la tua Vita Stupefacente, progetti tutti che hanno ottenuto il patrocinio oneroso da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri. Durante le due giornate, gli studenti avranno l’opportunità di scoprire più da vicino i diversi servizi che verranno attivati, ideati per favorire la loro formazione, sostenere il loro sviluppo e promuovere il loro benessere. Attraverso attività interattive, si stimoleranno la partecipazione e la riflessione, creando occasioni di dialogo e condivisione su tematiche fondamentali per la crescita dei giovani. L’attività promossa dal Comune si inserisce all’interno di un percorso che coinvolge direttamente le scuole, mirando a rendere i servizi più vicini e accessibili ai ragazzi, per aiutarli ad affrontare il presente e a costruire un futuro più solido. Si dice particolarmente orgoglioso, il sindaco Giuseppe Catania – di poter presentare ai giovani questa iniziativa, che rappresenta un’opportunità straordinaria per il loro sviluppo. E continua: “La possibilità di accedere a risorse gratuite, pensate per aiutarli a crescere e a scoprire le proprie potenzialità, è un passo fondamentale verso un futuro più inclusivo e consapevole. Sono convinto che queste giornate, in cui i ragazzi avranno l’opportunità di scoprire questi servizi, saranno un momento importante di crescita, che contribuirà a costruire una comunità più forte, unita e preparata ad affrontare le sfide del futuro.”