Task force nel quartiere San Cristoforo per contrastare le corse clandestine: scoperte 6 stalle abusive, 6 cavalli sottoposti a fermo amministrativo e sequestrati farmaci dopanti.

I proprietari sono stati sanzionati per un totale di 17mila euro e denunciati per le condizioni in cui detenevano gli animali. L’attività, coordinata dal Commissariato “San Cristoforo”, rientra nel monitoraggio costante della Polizia di Stato per la tutela degli animali e della legalità.