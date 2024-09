WWF. Dal 28 settembre torna “Urban Nature”, oltre 150 eventi in programma in tutta Italia: anche a Caltanissetta

Da Palermo a Bolzano, passando per Chieti e Napoli. Anche quest’anno, il 28 e il 29 settembre, torna “Urban Nature: la festa della Natura in città”, l’iniziativa promossa dal Wwf per diffondere il valore e la cura della natura in città. Oltre al grande evento conclusivo, che si terrà a Roma sulla terrazza del Pincio domenica 29 settembre, sono oltre 150 gli eventi nelle principali città in tutta Italia volti a riscoprire il valore della natura urbana, rinnovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani. Ecco gli appuntamenti, regione per regione, in questa scheda: SICILIA Il 29 settembre a Palermo si terrà una giornata in natura a Villa Tasca con Wwf Sicilia Nord Occidentale e Associazione APID (Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia) Sicilia per bambini ed adulti attraverso l’osservazione della ricca flora locale e per ritrovare il benessere nella natura. A Caltanissetta si terrà una serata di divulgazione alla scoperta degli uccelli selvatici del Nisseno: una bellissima carrellata di immagini delle specie che è possibile incontrare ed osservare in città o negli ambienti naturali della nostra provincia. CALABRIA A Saline Joniche l’Osservatorio Ornitologico Wwf – Montebello Jonico aprirà le sue porte a partire dalle 17 del 28 settembre con l’organizzazione di tantissime attività al suo interno, tra cui il birdwatching. Anche la Riserva naturale Poverella Villaggio Mancuso, a Taverna, accoglierà i visitatori con approfondimenti sulla fauna selvatica e la messa a dimora di una pianta autoctona in compagnia dei Carabinieri del Reparto Biodiversità di Catanzaro e dei volontari del Wwf Catanzaro. La data dell’evento è il 29 settembre. Una passeggiata nel Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro porterà alla scoperta della flora e della fauna ospite al suo interno. BASILICATA Il 29 settembre l’Oasi Wwf di Policoro ospiterà un evento nella pineta, dove è in atto un progetto di rinaturazione, e un ambiente naturale di rara bellezza, nello specifico un bosco planiziale igrofilo, anch’esso interessato da progetti di rimboschimento. L’escursione prevederà inoltre la visita alla quercia monumentale e al Centro Recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine gestito dal Wwf . Pulire un’area verde è invece l’obiettivo del Matera clean up day che si terrà in Vico Gioberti alle 9,00 del 29 settembre.

PUGLIA Il 28 settembre le Saline Monaci di Manduria vedranno l’arrivo di alcuni alunni rappresentanti degli istituti comprensivi di Manduria. L’evento prevede la realizzazione di diversi laboratori didattici: riconoscimento delle specie autoctone presenti, birdwatching per il riconoscimento della fauna selvatica e la messa a dimora di ginepri a chiusura della giornata. Il 29 settembre si terrà invece un percorso urbano in cui passeggiare con le guide del Wwf Foggia nelle aree verdi cittadine, per conoscere le peculiarità ed i servizi ecosistemici del verde della città e gli alberi monumentali della Villa Comunale e il Parco Campi Diomedei. Insieme scopriremo i benefici ei servizi della natura in città. Al Parco Cillarese di Brindisi saranno organizzate attività per apprezzare i tesori della città, vivendo una mattinata in armonia nel polmone verde urbano, CAMPANIA “Oltre la Sanità” è l’evento che si terrà il 25 settembre Napoli, dalle 16. Una passeggiata esplorativa del Parco Minopoli dove, grazie all’attività dei volontari del Wwf Napoli, i bambini dell’associazione La Casa dei Cristallini potranno vivere esperienze educative sostenibili, alla scoperta della biodiversità nei luoghi in cui vivono. Il 28 settembre può essere l’occasione per chi si trova a Napoli di scoprire i Camaldoli che, nonostante l’incendio, continuano a brulicare di vita. La collina di Napoli, un tempo avvolta dalle fiamme, si rivela oggi un sorprendente laboratorio a cielo aperto, dove la biodiversità resiste e si rigenera. Tra specie decimate e altre che rinascono dalle ceneri, il polmone verde della città sfida l’urbanizzazione crescente. LAZIO In occasione della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici che si svolge alla Città dell’Altra Economia a Roma, il 27 settembre alle 20,30 scopriremo l’importanza della natura in città con Marco Galaverni, Direttore Oasi, Educazione e Attivazione di Wwf Italia. Sabato 28 settembre l’appuntamento è alla scoperta della biodiversità della Valle dell’Aniene insieme a WwfRoma e Area Metropolitana e agli esperti di ISPRA che accompagneranno i cittadini alla scoperta della flora e della fauna dell’ambiente ripariale. Per aiutare i ricercatori a segnalare le specie botaniche e faunistiche che incontreremo e diventare veri e propri scienziati cittadini, si consiglia di scaricare l’APP Inaturalist sul proprio smartphone. Sempre il 28 settembre, a partire dalle 16, il Museo del Fiore si apre per far conoscere la ricchezza delle specie di farfalle che caratterizza la Riserva Naturale Monte Rufeno. Sono previsti laboratori creativi e didattici, approfondimenti tematici, seminari ed escursioni lungo il Sentiero natura, con l’uso di APP per il monitoraggio delle farfalle. Il 29 settembre l’Associazione Culturale Pediatri (ACP) organizza per Urban Nature una passeggiata ricca di attività, laboratori, giochi e letture per i più piccoli e le loro famiglie nello splendido parco di Villa Pamphili, per scoprire come la natura anche in città offre tanti stimoli educativi ed è fonte di benessere soprattutto per i bambini.

UMBRIA Muoversi al ritmo della natura. È l’obiettivo dell’attività di Geodanza organizzata sabato 28 settembre nel bellissimo parco didattico presso Ponte Felcino (PG), dove ci si potrà muovere interagendo con gli alberi e altri elementi naturali, affinando le nostre capacità di osservazione e ascolto, immergendosi tra cielo e terra. La Geodanza mira a migliorare l’interazione con la natura, aumentando la nostra sensibilità, attenzione e cura verso essa. È anche un modo unico per lavorare sul processo creativo e sull’ascolto di sé attraverso l’ascolto dell’Altro. Nell’Orto botanico del Centro di Ateneo per i Musei scientifici (CAMS) dell’Università degli Studi di Perugia la giornata sarà dedicata alla scoperta del ruolo cruciale delle piante nel contesto dei cambiamenti climatici, con un focus particolare sull’ambiente urbano. Presso il complesso di San Costanzo (Collegio di Agraria), avremo l’opportunità di esplorare come le piante possono mitigare gli effetti del clima e quali sono le criticità che devono affrontare nelle nostre città. SARDEGNA Riqualificazione di un’area abbandonata con pulizia e messa a dimora di alberi ed essenze sono le attività alla base dell’evento del 28 settembre a Lu Bagnu, Castelsardo. “Piante, farfalle e api nei trampolini di lancio della nostra città” è invece il titolo dell’iniziativa prevista a Cagliari sabato 28 settembre dall’ Associazione Mediterranea che si unisce a Urban Nature con un laboratorio didattico bilingue (italiano-inglese) dedicato alla conoscenza delle specie vegetali più comuni nei corridoi ecologici cittadini (steping-stones) e dei più diffusi impollinatori nella città di Cagliari. Uno staff di naturalisti di professione sarà a disposizione del pubblico durante tutta la manifestazione. ABRUZZO Il WwfTeramo organizza una passeggiata guidata al Parco Fluviale del Tordino sabato 28 settembre, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, in cui si potrà ammirare la biodiversità del parco. Il giorno successivo invece, all’interno del Museo universitario di Chieti, ci saranno attività di informazione sulla fauna che è possibile incontrare in città e sulle specie esotiche invasive, con possibilità di passeggiata fino al laghetto della Villa Comunale. EMILIA-ROMAGNA Una passeggiata in un paesaggio “lunare”. Il 28 settembre mattina sarà possibile camminare tra gli insoliti vulcani di fango della Riserva naturale delle Salse di Nirano (MO) originati dal fenomeno geologico più spettacolare dell’Emilia-Romagna. Sempre lo stesso giorno è anche prevista una camminata lungo il canale del Navile a Bologna, da Villa Angeletti al Ponte della Bionda, per riscoprire un pezzo di natura incastonato nell’area urbana. Sarà un’occasione per esplorare la storia delle chiuse dimenticate passeggiando tra il verde lussureggiante di canneti e pioppi, accompagnati dal variegato universo degli uccelli del canale. Il 28 settembre è prevista una passeggiata per esplorare il percorso didattico sugli impollinatori, inaugurato a maggio presso il Podere della Legalità, “compendio ex Limonetti” a Forlì, per comprendere l’importanza degli insetti impollinatori anche in ambito urbano.

MARCHE Il Wwf Marche Centrali Ancona – Macerata festeggia Urban Nature organizzando una visita guidata alla scoperta dell’ecosistema fluviale del Giano. Lungo un percorso di 4km, scopriremo tra storia e natura le bellezze del Ponte di San Lorenzo, le Cartiere storiche Miliani per arrivare infine al bosco urbano Wwf “un albero una vita”. L’evento si terrà il 29 settembre. TOSCANA Il 29 settembre, partendo dal Parco Didattico Wwf di Ronchi, in programma passeggiata sul lungomare fino all’Associazione Nautica Ronchi, dove quest’estate ha nidificato una tartaruga marina. Durante il percorso una guida naturalistica farà scoprire boschetti umidi, piccole zone di pineta e macchia mediterranea, rimasti intatti fra le residenze turistiche e la flora spontanea del litorale. Sempre lo stesso giorno, a Tirrenia, i volontari dell’Oasi Wwf accoglieranno i visitatori dalla mattina al pomeriggio per vivere un’esperienza completa del luogo. Sono previste le seguenti attività: ore 9:30 inizio pulizia di fine stagione estiva, ore 15 inizio TartaLab sulla Caretta caretta dedicato ai più piccoli, ore 17 inizio turni di visita all’Oasi, alla portata di tutti. A Firenze domenica 29 settembre insieme agli amici ARPAT andremo a scoprire l’affascinate mondo delle api in completa sicurezza grazie all’apiario didattico di villa Favard. Un apicoltore esperto ci illustrerà i segreti dell’alveare, la regina, le api operaie, l’alveare e infine potrai degustare il dolcissimo miele che stanno producendo. Il 29 settembre sarà possibile visitare il Boschetto San Miniato a Siena e partecipare ad attività. con l’aiuto dei partecipanti, avvieremo il lavoro di rigenerazione della siepe lungo il fosso del Passaggio Calamandrei. Il progetto comprenderà anche la creazione di aiuole con la semina di fiori selvatici. LIGURIA A Genova il 28 settembre l’orto botanico si aprirà a visite guidate speciali, due alla mattina e una al pomeriggio. Il giorno successivo ci sarà una piccola anteprima della “fornace della Ciassa”. Si tratta di un antico edificio per la produzione della calce, situato alla periferia di Toirano, che sta riprendendo vita. Due visite guidate a numero chiuso presenteranno in anteprima gli scavi archeologici e il progetto di recupero, e consentiranno di esplorare il paesaggio rurale e la biodiversità circostante. PIEMONTE Camminare fa stare bene. Lo scopriremo a Torino il 28 settembre. Alla passeggiata parteciperanno la neurologa Nicoletta Rebaudengo, istruttrice di Nordic Walking ANWI, ei volontari Wwf esperti di flora e fauna urbana. Durante l’evento si parlerà di stili di vita, prevenzione neurologica e l’importanza dell’attività fisica. Inoltre, verranno spiegate e approfondite le tematiche della biodiversità urbana e della tutela delle acque di fiume. Il giorno successivo l’Oasi Bosco del Lago, località Poggio – Castello d’Annone (AT), si apre invece per un’esperienza unica e coinvolgente. Elena Giardina, fondatrice di Bike Therapy, Guida Ambientale Escursionista AIGAE, e Oscar Maioglio, esperto naturalista, esploreranno insieme ai partecipanti la biodiversità dell’oasi attraverso una passeggiata immersiva e sensoriale. Un’occasione speciale per scoprire la bellezza del bosco all’inizio dell’autunno.

LOMBARDIA Il 28 settembre verranno piantati a Milano, in zona Certosa, 50 alberi (di piccole dimensioni) in altrittanti vasi che saranno posizionati in Via Varesina e Via Mambretti. L’appuntamento è alle ore 9:30 In Piazza Cacciatori delle Alpi. Gli organizzatori forniranno guanti e altri strumenti necessari all’attività. L’Oasi Wwf di Vanzago (MI) offre invece un’escursione guidata in un vero bosco planiziale ad appena 25 km in linea d’aria dal Duomo di Milano. Si tratta di una passeggiata lungo i principali ambienti dell’area naturale protetta, sabato 28 e domenica 29. La serata si concluderà alla scoperta dei pipistrelli grazie all’aiuto degli esperti e dei loro bat-detector al Parco Agricolo Ticinello, produzione “PACTA. dei Teatri”, in collaborazione con FaunaViva. VENETO È dedicata ai Palù, un ecosistema ricchissimo di biodiversità, la serie di eventi organizzati il ​​28 settembre a Pieve di Soligo. Tra le varie attività ci sarà la presentazione di uno studio sui Palù come serbatoio di biodiversità ed evoluzione storica del paesaggio agrario ma anche da un punto di vista spirituale-religioso. Anche Verona celebra Urban Nature: il 29 settembre sono previste diverse iniziative legate alla natura e alla biodiversità, come l’organizzazione di visite guidate naturalistiche lungo l’Adige, a cura dei volontari del Wwf Veronese. FRIULI-VENEZIA GIULIA Il 28 settembre Udine sarà teatro di un viaggio esplorativo nel cuore della biodiversità urbana presso il giardino del Museo Friulano di Storia Naturale. In un ambiente ricco di sorprese, si potrà scoprire la varietà di specie che popolano la nostra città e riflettere sul delicato equilibrio tra uomo e natura. Lo stesso giorno a Trieste ci sarà una passeggiata nel bosco Farneto, organizzata da LIPU Trieste in collaborazione con Wwf FVG, per scoprire la biodiversità urbana. Ci sarà la possibilità di imparare quali animali vivono nelle vicinanze e di discutere su cosa si può fare per rispettare e aumentare la biodiversità nella nostra città. Inoltre, ci si confronterà sulla tutela della biodiversità del bosco e sulla promozione del verde urbano in città. TRENTINO-ALTO ADIGE Domenica 29 settembre l’apiario di Bolzano si apre e offre una full immersion nella vita di questi straordinari insetti. L’obiettivo è dare la possibilità di accogliere meglio le sfide che le api si trovano ad affrontare. Per non stressare troppo le api, le visite saranno effettuate in tre turni: alle ore 10, 14 e 16. Questa edizione di Urban Nature è realizzata in partnership con i Carabinieri Forestali Raggruppamento Biodiversità e l’Associazione nazionale musei scientifici (Anms) e ha ricevuto il patrocinio dal Ministero Ambiente, ISPRA e Anci.