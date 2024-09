Truffe online in aumento: Codacons istituisce task force di avvocati per combatterle

La Polizia Postale comunica che nel primo semestre di quest’anno le truffe online e le frodi informatiche hanno fatto registrare un aumento del +10% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Più in generale possiamo affermare che negli ultimi anni, con la crescita esponenziale del commercio digitale e delle interazioni online, si è verificato un incremento preoccupante delle truffe informatiche ai danni dei consumatori.

Questi fenomeni, che includono frodi legate a pagamenti non autorizzati, phishing e vendite di prodotti inesistenti, hanno messo a dura prova la sicurezza economica di milioni di persone.

In risposta a questa emergenza il Prof. Francesco Tanasi giurista e Segretario Nazionale del Codacons rende noto l’istituzione di una task force di avvocati coordinati da Bruno Messina, Vice Presidente Codacons Sicilia. L’obiettivo principale della task force è, infatti, quello di offrire assistenza concreta a chi è stato vittima di truffe online. Questo gruppo di avvocati, esperti in diritto dei consumatori e informatica giuridica, sarà a disposizione per fornire consulenza legale, supporto nelle denunce e per intraprendere azioni legali contro i responsabili delle frodi.

D’altra parte, come spiega Tanasi, la proliferazione delle piattaforme online e delle app di pagamento ha reso sempre più difficile per i consumatori riconoscere ed evitare le truffe, che assumono diverse tipologie. In particolare, continua Tanasi vi sono: email o messaggi che simulano comunicazioni da parte di istituti bancari o piattaforme di pagamento, con l’obiettivo di ottenere dati personali e bancari degli utenti; siti e-commerce fittizi che vendono prodotti inesistenti o che non vengono mai spediti; truffe sugli investimenti, ovvero promesse di guadagni facili tramite investimenti in criptovalute o piattaforme di trading online, che in realtà nascondono operazioni fraudolente; addebiti su carte di credito o conti bancari a seguito di acquisti non effettuati. In tutti questi casi le vittime si trovano spesso disorientate, senza sapere a chi rivolgersi per ottenere giustizia, così adesso potranno rivolgersi al numero 095441010.

Inoltre, sarà possibile segnalare le truffe direttamente attraverso l’indirizzo email sportello@codaconsicilia.it . Ma il nostro impegno, rilancia il Coordinatore avv. Messina si spinge oltre, perché a fianco dei nostri legali vi saranno anche numerosi psicologi, in quanto le truffe generano conseguenze oltre che sul piano economico, anche su quello emotivo. Pertanto, conclude Messina, forniremo anche assistenza psicologica alle vittime dei raggiri, aiutandoli a superare anche qual senso di vergogna da cui sono ossessionate.