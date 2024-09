Truffe online con false comunicazioni di mancato pagamento, servizio in scadenza o sottoscrizione di contratto: i consigli della Polizia Postale

La Polizia Postale è sempre in prima fila in materia di consigli contro le truffe online. Da ultimo sono parecchi i tentativi di truffa che vengono posti in essere con false comunicazioni che informano l’utente di un mancato pagamento, un servizio in scadenza, la sottoscrizione di un contratto, utilizzando la posta certificata a garanzia della liceità della richiesta. Il destinatario dell’e-mail è indotto a eseguire il versamento in tempi rapidi, per non incorrere in azioni legali, sanzioni o multe.

La Polizia Postale, tuttavia, fornisce alcune importanti dritte in merito per riconoscere la truffa:

– Comunicazioni inattese

– Richieste di password, codici di carte di credito, dati sensibili

– Necessità di agire in fretta.

Il consiglio è di controllare con cura il mittente della comunicazione analizzando l’intestazione dell’e-mail e prima di effettuare il pagamento chiamare la società per verificare l’attendibilità della richiesta.