Trapani. Resta ferita sull’isola di Marettimo, soccorsa turista 65enne

Una turista emiliana rimasta ferita sull’isola di Marettimo, alle Egadi, è stata recuperata dal Soccorso alpino e speleologico siciliano e dall’82esimo Centro Sar dell’Aeronautica militare. La donna, una sessantacinquenne originaria di Ferrara, era in escursione con due amici e stava percorrendo il sentiero che dal paese conduce al faro quando è scivolata cadendo rovinosamente e procurandosi la sospetta frattura della caviglia sinistra. I compagni hanno chiamato il 112 e la centrale del 118, vista la zona impervia, ha allertato il Soccorso alpino che, a sua volta, ha chiamato in causa l’Aeronautica militare con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione. Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH-139B che ha imbarcato due tecnici del Sass per trasportarli sul luogo dell’incidente. Dopo aver sorvolato l’area dove si trovava la donna, nascosta da una fitta vegetazione e individuata grazie anche alla collaborazione di una squadra antincendio del Corpo forestale della Regione Siciliana, arrivati sulla verticale della ferita gli specialisti del Soccorso alpino e un aerosoccorritore dell’Aeronautica si sono calati col verricello, hanno immobilizzato la gamba e hanno issato la donna a bordo per trasportarla poi all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.