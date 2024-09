Tra Nissa e Vibonese finisce in pareggio 1-1: ad Alagna risponde nel finale Rotulo

Risultato di parità 1-1 tra Nissa e Vibonese dopo un match combattutissimo nel quale, dopo un primo tempo positivo della Vibonese, nella ripresa la Nissa ha saputo reagire cogliendo il pareggio nel finale di una partita nella quale, a dire il vero, le emozioni non sono certo mancate.

Si sapeva che la Vibonese era avversaria di quelle da prendere con le molle. In campo la squadra di Facciolo s’è dimostrata subito tale mettendo in difficoltà la retroguardia della Nissa su alcune conclusioni sulle quale il portiere biancoscudato Cassano è riuscito a rispondere da par suo.

I calabri sono passati in vantaggio poco prima la fine del primo tempo. E’ stato Alagna a realizzare la rete del vantaggio al 37’ dopo che la Vibonese aveva avuto almeno tre palle gol per sbloccare il match. Occasioni che non sono state sfruttate anche grazie alla bravura di Cassano. Sempre nel primo tempo Rotulo s’è reso protagonista di almeno due belle azioni che, tuttavia, la difesa ospite ha saputo sventare.

Nella ripresa Nissa ancora vicina al gol con una serie di occasioni sotto porta che, per poco, non si sono trasformate in gol sonanti con Maltese, Neri, Bollino e Rotulo. Poi la partita è sembrata entrare in una fase di gioco prevalentemente a centrocampo. Ma nel finale la Nissa ha dato fondo alle sue energie. Colpita la traversa con Agnello al 70’, la squadra di Nicolò Terranova ha pareggiato al 90’ con Rotulo che, di testa, ha battuto il portiere della Vibonese raccogliendo un traversone di un Semenzin autore di una prova gigantesca.

Poi, qualche minuto più tardi, la Nissa ha avuto con Dalloro anche la palla del 2-1 ma il tiro del centrocampista argentino s’è perso di poco a lato decretando l’1-1 finale che ha permesso alla squadra di casa di evitare la sconfitta alla prima di campionato.