Serradifalco. Deliberato in Giunta prelievo dal fondo di riserva per 50 mila euro per spese varie

SERRADIFALCO. Prelievo dal fondo di riserva del Comune per la Giunta comunale Burgio. Il fondo di riserva comunale è quello che l’amministrazione comunale ha in dotazione nel caso in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

In questo caso, tale decisione amministrativa è stata assunta dalla Giunta comunale per far fronte ad alcuni costi aggiuntivi rispetto ad alcune spese che erano state preventivate in precedenza. In particolare queste spese riguardano in primo luogo quelle relative alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefonia necessarie per la funzionalità delle strutture comunali. A queste spese vanno poi anche aggiunte quelle relative al servizio di assistenza igienico sanitaria e al servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni disabili che stanno frequentando l’Istituto comprensivo F. Puglisi di Serradifalco.

Il prelevamento dal fondo di riserva è stato quantificato in complessivi 52mila euro che consentiranno di impinguare il capitolo energia elettrica, gas, acqua, telefonia per 32 mila euro e il capitolo assistenza igienico-personale e assistenza all’autonomia e alla comunicazione a soggetti portatori di handicap in ambito scolastico per altri 20 mila euro. In questo modo la Giunta Burgio, tramite tale prelievo, potrà far fronte a queste spese che superano, se pur di poco, i 50 mila euro complessivi.