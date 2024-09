San Cataldo. Annunciata dalla Caritas la riapertura per la donazione di abbigliamento

SAN CATALDO. La Caritas ha annunciato la riapertura della Caritas abbigliamento. Essa sarà aperta tutti i mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 e l’ultimo venerdì del mese dalle ore 15:30 alle ore 17 .

Gli organizzatori del servizio chiedono ai donatori di portare solo indumenti per la stagione autunno/inverno, che siano in ottime condizioni e soprattutto puliti pronti per essere distribuiti (per gli indumenti in cattive condizioni si ricorda che esiste il centro raccolta in via San Leonardo).

Inoltre, vista l’imminente apertura delle scuole, sono gradite donazioni di materiale scolastico ( zaino, portacolori, quaderni ecc ecc).