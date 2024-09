Ruba i Gratta e vinci e scappa: arrestato dai Carabinieri mentre stava riscuotendo i premi

Ha rubato alcuni “Gratta e vinci” del valore di 20 euro ciascuno in una tabaccheria di via Carducci e si è allontanato, ma è stato individuato e arrestato poco dopo dai carabinieri mentre riscuoteva i tagliandi vincenti in un esercizio commerciale di piazza Garibaldi. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi a Trieste.

L’uomo, 32 anni, è stato posto ai domiciliari. Secondo una ricostruzione, una pattuglia della Stazione carabinieri di Portonuovo è intervenuta in via Carducci, dopo l’allarme lanciato dal titolare della tabaccheria. I militari dell’Arma, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno potuto avviare le ricerche sul territorio, descrivendo il 32enne in maniera accurata.

Gli equipaggi in circuito si sono messi alla ricerca del presunto responsabile del furto e una pattuglia di Rozzol lo ha individuato pochi minuti dopo alla cassa di un esercizio commerciale di piazza Garibaldi, intento a riscuotere i tagliandi vincenti. I carabinieri hanno rinvenuto addosso all’uomo gli altri “Gratta e vinci” trafugati, sequestrandoli. Il 32enne è stato quindi arrestato. (ANSA).