Promozione girone D. Esordio vincente per Niscemi e Vigor Gela: battuti 1-2 Aci Galatea e 4-1 Scicli

Nel campionato di Promozione girone D inizia benissimo l’avventura sia del Niscemi che della Vigor Gela. In particolare, nell’anticipo della prima giornata del campionato di Promozione, il Niscemi ha battuto 1-2 in rimonta l’Aci Galatea. Al vantaggio di Trovato dopo 4 minuti, il Niscemi ha dapprima replicato con la rete di Amaya al 66’, dopo di che è stato Tomaino, su calcio di rigore, a completare la rimonta e a dare i primi tre punti stagionali al Niscemi.

La Vigor Gela del presidente Cristian Paradiso, invece, ha replicato con un sontuoso 4-1 finale battendo al Vincenzo Presti lo Scicli. In gol, oltre a Deoma che ha sbloccato il confronto, anche Carbonaro e De Leonardis in un match nel quale i gelesi hanno messo in mostra tanto ottimo gioco offensivo, ma anche diverse individualità di spicco. Di certo, un avvio importante per Niscemi e Vigor Gela in un girone D nel quale le due Nissene intendono recitare un ruolo da protagoniste.

Foto: pagine Facebook Vigor Gela e Niscemi