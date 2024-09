Prima Categoria. Don Bosco Mussomeli e Sommatinese subito vincenti e convincenti

Nel campionato di Prima Categoria vittorie solo per Don Bosco Mussomeli e Sommatinese. Le due nissene del girone B si sono imposte in altrettante sfide parecchio interessanti contro avversari di valore.

Nel derby tra Don Bosco Mussomeli e Calcio Campofranco ha prevalso la Don Bosco. Al Nino Caltagirone per i padroni di casa sono andati a segno Spoto e Catania, mentre per il Campofranco ha replicato solo parzialmente Jallow. Per la Don Bosco dunque un avvio di stagione veramente esaltante.

Stesso discorso anche per la Sommatinese Calcio che ha superato 2-0 il Gangi. Dopo un primo tempo nel quale il risultato è rimasto in parità, nella ripresa sommatinesi avanti con Cannizzaro (nella foto) al 2′ e raddoppio di Michele Graci 10 minuti più tardi. Un 2-0 anche qui esaltante per una piazza come quella sommatinese che quest’anno sogna di poter compiere il balzo in Promozione.

Le dolenti note sono invece arrivate nel girone F. Qui l’Accademia Mazzarinese ha perso 0-1 contro il Melilli. I mazzarinesi hanno giocato una gara generosa, ma gli ospiti con Emanuele hanno segnato la rete che è valsa la prima vittoria stagionale per la compagine aretusea. Il Terranova ha pure perso 0-1 in casa con il Leo Soccer che ha risolto la contesa a 7 minuti dalla fine con il gol partita di Maccarrone.