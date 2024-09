Niscemi. Detenzione illecita e spaccio di stupefacenti, arrestato 55enne

I Carabinieri della Stazione di Niscemi nel corso di un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, traeva in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 55enne italiano pregiudicato di Niscemi. In particolare i Carabinieri -insospettiti dal comportamento dell’uomo, intento ad armeggiare vicino ad un autocarro di sua proprietà- decidevano di sottoporlo a perquisizione personale, rinvenendo 6 dosi di cocaina e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. L’arrestato, dopo le formalità di rito, come disposto dal Pubblico Ministero è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. Il Tribunale di Gela su richiesta della locale Procura della Repubblica ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

