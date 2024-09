Mussomeli, Antica Fiera del Castello: ieri premiazione concorso razze e oggi seminario su crisi idrica agricoltura

MUSSOMELI – Si è svolta ieri nella postazione della 112^ edizione dell’Antica Fiera del Castello la premiazione del concorso razze. L’evento raccontato in foto. Intanto, l’assessore Michele Spoto comunica che questo pomeriggio alle 18, presso lo stand dell’Antica Fiera del Castello (area zootecnia), si svolgerà il seminario “CRISI IDRICA AGRICOLTURA E ZOOTECNIA NEI NOSTRI GIORNI”, in cui verrà presentato il nuovo bando pubblicato dall’’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con una dota dotazione finanziaria è di 15 milioni di euro, fondi stanziati con la manovra approvata dall’Ars. Le risorse saranno destinate per l’80 per cento alle istanze degli imprenditori agricoli, anche in forma associata, e per il 20 per cento ai Comuni. Possono essere finanziati gli interventi di captazione, raccolta e stoccaggio delle acque per uso agricolo e zootecnico; di costruzione di nuove vasche e serbatoi per la raccolta di acqua; di realizzazione di nuovi pozzi o per il miglioramento di quelli esistenti. Sono finanziabili anche nuovi impianti di mini-desalinizzazione. Sarà presente il Direttore dell’Assessorato dell’Agricoltura Dott. Dario Cartabellotta. Le domande potranno essere presentate esclusivamente con pec all’indirizzo dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it.