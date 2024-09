Motori. Il pilota marsalese Francesco Conticelli rilancia la sfida in Coppa Nissena

Francesco Conticelli rilancia la sfida alla 69^ Coppa Nissena e dal 13 al 15 settembre l’alfiere marsalese dell’Ateneo Motorsport sarà tra i protagonisti di spicco dell’11° round di Campionato Italiano velocità Montagna sud.

Il pilota trapanese in forza alla scuderia palermitana, ha solo pagato lo scotto di una impossibile per lui presenza costante in Campionato Italiano Supersalita, massima serie ACI Sport dove Francesco ha chiuso salendo con grande prova di carattere e maturità, sul podio di Gubbio, dove ha completato in rimonta al 3° posto il 59° Trofeo Luigi Fagioli.

Rapido a riprendere il giusto ritmo al volante di una impegnativa e generosa auto di classe regina, Conticelli, non ha timori reverenziali verso nessuno degli accreditati e bravi avversari. Il pilota di Marsala sa concentrarsi, trovare l’intesa con il mezzo ed il tracciato e poi portare il suo affondo, come ha più volte fatto durante la stagione 2024.

-“So che il mio gap maggiore è la poca costanza dovuta ai pressanti impegni di lavoro – spiega Conticelli Jr – quando arrivo allo start delle prove sono sempre penalizzato rispetto ai miei avversari, che oltre che bravi sono costanti. A Gubbio la rimonta ci ha molto gratificato e siamo contenti di essere saliti sul podio di una gara tanto combattuta e complicata, sebbene non lunga. Adesso alla Coppa Nissena arriviamo più allenati e poi abbiamo dei riferimenti presi, grazie ai quali nel 2023 siamo arrivati al secondo posto dietro Faggioli. Affileremo le armi a dovere per completare con le ultime gare a completare un programma efficace e proficuo che abbiamo pianificato con la Ateneo Motorsport, un sodalizio sempre al nostro fianco e che ci consente di competere serenamente.

La 69^ Coppa Nissena prevede due salite di ricognizione sabato 14 settembre, sugli stoici 5.450 metri tra Ponte Capodarso ed il Villaggio Santa Barbara, dove domenica 15 settembre, dalle ore 9.00, si svolgeranno le due salite di gara.