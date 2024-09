Le radici di Gela al centro di un convegno a Giardini Naxos dal titolo ” sulle rotte dei Greci e dei Fenici – rete delle città di origine greca nel Mediterraneo”

GELA. L’assessore alla Cultura Viviana Altamore ha relazionato ieri al convegno /dibattito svoltosi a Giardini Naxos , presso il Museo Archeologico Naxos, dal titolo ” sulle rotte dei Greci e dei Fenici – rete delle città di origine greca nel Mediterraneo”, alla presenza dell’Assessore alla Cultura di Giardini Naxos, di docenti universitari di Archeologia ed esponenti del ministero della Cultura della Grecia.

“È stata un’occasione – afferma l’Assessore – per parlare delle radici identitarie di Gela, finora esclusa dai circuiti e dai dibattiti culturali, anche da parte dei paesi limitrofi con cui si condividono origini e tratti caratterizzanti comuni. Ho avuto modo di ricordare gli eventi storici riferibili alla nostra città, come il congresso sulla pace svoltosi a Gela nel 424 a.c., e dunque, dell’importanza di una rete delle città di origine greca che includa anche Gela, allo scopo di affrontare, con resilienza, le sfide dell’oggi, guardando al mediterraneo come centro di uno spazio politico europeo fondato sui principi di solidarietà, accoglienza, primato dei diritti”.