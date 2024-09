Giorno di festa per i coniugi Cimino: nozze d’oro per Michele e Carmela, 50 anni d’amore condiviso

Si sono conosciuti alla fine degli anni 60 Michele Cimino e Carmela Polizzi. Le loro famiglie si frequentavano e spesso si ritrovavano soprattutto nel periodo estivo lungo il litorale di Falconara. Avevano appena 17 anni e come le grandi storie d’amore che nascono durante il periodo estivo su una spiaggia, quella di Michele e Carmela si è concretizzata con i “Fiori d’Arancio”. Il fabbro nisseno, il primo settembre del 1974 si univa in nozze con l’amata Carmela. Lei, casalinga, come gran parte delle donne di quel periodo storico, potè dedicare tutto il suo tempo alla famiglia ed alla crescita dei figli.

Oggi raggiungono un gran traguardo: 50 anni di matrimonio, le “Nozze d’oro”, quel metallo prezioso com’è preziosa la loro lunga soria d’amore. Oggi festegiano abbracciati dall’affetto dei loro figli: Angela, Lorenzo e le gemelle Giusi e Daniela. Ma la gioia più grande, perchè è sempre così quando si diventa nonni, la regaleranno a Michele e Carmela, i loro sette nipoti che hanno contribuito negli anni a rafforzare la gioia di una famiglia felice.