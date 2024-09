Disagi alla viabilità nei Comuni del Vallone. Michele Mancuso(FI) incontra il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

È avvenuto questa mattina, 23 settembre, un incontro tra Michele Mancuso(FI) e l’ing. Dorotea Di Trapani, Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, con oggetto i disagi alla viabilità che diversi Comuni del Vallone – in particolare dell’alto Vallone, Marianopoli, Vallelunga, Resuttano, Santa Caterina, Villaba –, stanno vivendo a causa delle forti piogge avvenute nei giorni scorsi e che hanno causato un dissesto ancor più importante delle strade con consequenziale stato di pericolosità e di mancato collegamento dei vari Comuni con il capoluogo nisseno.

“I sindaci dei Comuni interessati si sono riuniti esprimendo questo disagio alla viabilità che ho presentato al Commissario Di Trapani, la quale si è resa immediatamente disponibile a individuare nel più breve tempo possibile una data utile per potersi incontrare e approfondire la questione – ha dichiarato Michele Mancuso –, ma soprattutto trovare delle soluzioni che mettano in condizione i Comuni di ricevere interventi immediati in caso di emergenza, ed evitare che si possano allungare i tempi e creare altri disagi.”

Inoltre, si è discusso anche dell’imminente programma di interventi di manutenzione straordinaria che verrà attuato sulle 18 strade provinciali interessate dell’altro lato del Vallone, e di cui molti sono già andati in gara.