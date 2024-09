Corruzione Liguria, Toti patteggia 2 anni: accordo con Procura

(Adnkronos) –

Giovanni Toti, arrestato lo scorso maggio per corruzione nell'inchiesta che ha sconvolto la Liguria, raggiunge con la procura di Genova l'accordo per patteggiare a 2 anni e 1 mese. L'ex governatore, se l'intesa con la procura sarà ratificato dal giudice per l'udienza preliminare il 15 ottobre, vedrà convertita la pena in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità e la confisca di 84.100 euro. Lo si apprende da fonti legali. In questo modo salta il processo già fissato per il 5 novembre. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)