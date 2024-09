Campofranco. Disponibili i moduli per consentire agli studenti richiedere rimborso delle spese di viaggio

CAMPOFRANCO. L’Amministrazione Comunale di Campofranco informa tutti gli studenti pendolari che è disponibile la modulistica per richiedere il rimborso delle spese di viaggio relative all’Anno Scolastico 2024/2025.

Punti chiave dell’avviso sono che gli studenti devono utilizzare il mezzo pubblico di linea (autobus o treno) per avere diritto al rimborso. Non è rimborsabile il costo dell’abbonamento per chi sceglie autonomamente un diverso mezzo di trasporto. Sarà garantita prioritariamente la gratuità del trasporto extraurbano per gli studenti con ISEE non superiore a 10.632,94 euro.

Eventuali fondi residui potranno essere destinati a contributi per redditi superiori, secondo criteri ISEE stabiliti dal Comune. Per ottenere il rimborso, è necessario frequentare regolarmente la scuola (sarà verificato con le scuole), consegnare all’Ufficio Affari Generali del Comune gli abbonamenti mensili o settimanali del servizio pubblico di linea. La modulistica per la richiesta di rimborso è disponibile presso il Comune. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Affari Generali del Comune di Campofranco.