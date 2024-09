Campionato siciliano Agility Horse Sef Italia, brilla alla finale l’ASD “Amici del cavallo 2” di San Cataldo

“Benissimo i nostri ragazzi per la finale del campionato svoltosi presso gli impianti della società ippica ragusana lo scorso weekend”. Così dichiara l’istruttore Aldo Tirrito dell’ASD Amici del cavallo di San Cataldo.

Nella categoria Gimkana A1 primo posto per Giampaolo e secondo posto per Giulia,nella Gimkana A2 primo posto per Giampaolo e terzo posto per Ludovica.

Nel dressage nella categoria ID20 secondo posto per Dorotea,nella categoria E80 terzo posto per Ludovica e quinto posto per Giampaolo,nella categoria E200 secondo posto per Cettina. Ottimi risultati anche la domenica per le categorie di salto,nella 40 cm a tempo 5^ posto per Dorotea e 7^ posto per Giampaolo.

Nella categoria 60 cm a tempo 8^ posto per Giampaolo,11^ posto per Dorotea e 13^ posto per Sofia. Nella categoria 80 cm a tempo 0 penalità per Marika e un solo errore per Serena. Ottimi risultati di giornata che hanno permesso ai nostri ragazzi di piazzarsi in alto nella classifica finale del campionato e precisamente: Vince il titolo di campione regionale nella Categoria A1 e A2 Giampaolo,vice campione regionale invece nella categoria A1 è Giulietta,nella categoria A2 terzo posto assoluto per Ludovica. Nel dressage vince il titolo di vice campione regionale nella Categoria ID20 Dorotea e nella categoria E200 Cettina,mentre nella categoria E80 Ludovica si aggiudica il 6^ posto assoluto.

Nel salto ostacoli nella categoria 40 cm un 3^ posto assoluto per Dorotea e subito a seguire Giampaolo. Nella categoria 60 cm ancora Giampaolo si aggiudica il il titolo di vice campione regionale e 3^ posto assoluto per Dorotea e un ottimo 8^ posto assoluto per Sofia. Nella categoria 80 cm un meritato 14^ posto assoluto per Marika. “Più che soddisfatto dei risultati ottenuti nella finale e nel campionato assoluto” continua Tirrito. I ragazzi saranno premiati il 12 ottobre a Napoli allo stadio Maradona per la festa dei campioni Libertas.”