Caltanissetta. Ricordato il 25 settembre, e non il 23, l’81° anniversario del sacrificio del vice brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto

CALTANISSETTA. Si è svolta mercoledì 25 settembre, invece di lunedì 23, a causa di una improvvisa bomba d’acqua che l’ha fatta slittare, la solenne Cerimonia annuale che ricorda il sacrificio del Vice Brigadiere dei Carabinieri Reali e Servo di Dio, Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, avvenuto 81 anni addietro a Torrimpietra, frazione di Fiumicino (RM).

La cerimonia, come ogni anno dal 2008, quando venne installata la lapide, è stata organizzata dall’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, dall’Associazione Amici della Real Casa Savoia e da Tricolore, Associazione culturale. Quest’anno è stato concesso il patrocinio dalla Pro Loco di Caltanissetta, dal Lions Club Caltanissetta dei Castelli, guidato dal Presidente Salvatore Notarstefano e dal Royal Eagles Club, dell’IRCS, del Coordinamento Sabaudo, con la collaborazione organizzativa dell’Associazione Francesco Amico.

Alla cerimonia sono intervenuti il Colonnello Alessandro Mucci, Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con un nutrito numero di Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri in servizio e due Carabinieri in GUS, il vice Sindaco della città Giovanna Candura, una rappresentanza della sezione nissena dell’Associazione Nazionale Carabinieri guidata dal Presidente Maurizio Cartera ed il Vice Presidente Salvatore Giordano che ha coordinato i volontari del Gruppo OdV che hanno portato la Corona, ed una rappresentanza della sezione nissena dell’Associazione Nazionale Bersaglieri guidata dal Presidente Giovanni Ferrara, tra cui un “fanfarino” che ha intonato le note del Silenzio.

Al termine della Deposizione, avvenuta sulle note dell’Inno dell’Arma, e dopo gli Onori ed il Silenzio, il Delegato nisseno dell’AIRH, Antonio Alberto Stella, ha letto le note biografiche dell’Eroe e la motivazione dell’attribuzione della MOVM, ricordando la presenza del Presidente Internazionale dell’Associazione, SAR il Principe Sergio di Jugoslavia e del fratello dell’Eroe, Alessandro D’Acquisto.

Hanno quindi preso la parola il vice Sindaco ed il Comandante Provinciale dell’Arma che hanno messo in rilievo l’importanza di ricordare i grandi valori di rispetto, di altruismo, di sacrificio che hanno ispirato allora Salvo D’Acquisto e che oggi sarebbe di grande importanza ispirassero anche le nuove generazioni.