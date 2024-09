Caltanissetta. Copertura della Chiesa di San Sebastiano, finanziati dall’Assessorato regionale 120.000 euro per i lavori di restauro. Michele Mancuso(FI): “Importante risultato per la città, grande lavoro di sinergia tra Governo e Assessorato”

Lo scorso 23 agosto la copertura della chiesa di San Sebastiano di Caltanissetta ha subito dei danni a causa della pioggia che ne ha provocato la caduta di alcuni pezzi. Nell’immediato la Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta, attraverso la figura della Soprintendente arch. Daniela Vullo, sono stati predisposti sopralluoghi per verificare lo stato strutturale dell’edificio religioso, in stretta sinergia con la Curia di Caltanissetta e avviando, poi, la procedura di somma urgenza per i lavori di restauro. Un importate e scrupoloso lavoro quello della Soprintendenza di Caltanissetta guidata dall’architetto Daniela Vullo.

“Non appena sono venuta a conoscenza del crollo della copertura ho attivati i passaggi procedurali per intervenire – dichiara l’arch. Daniela Vullo – e successivamente ai contatti con la Curia abbiamo inviato la richiesta all’Assessorato Regionale. Sin dal primo momento abbiamo lavorato per stilare la perizia, il cronoprogramma e la documentazione integrativa richiesta dal Dipartimento dei Beni Culturali della Regione affinché venisse trasmesso il Decreto.»

Ed è di oggi la notizia che l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha stanziato un finanziamento di 120.000 per l’intervento di lavori urgenti di restauro della copertura della chiesa di San Sebastiano.

“È un risultato importante per la città – dichiara Michele Mancuso(FI) intervenuto sulla questione –, ottenuto sia grazie al costante impegno e al grande ruolo di controllo e gestione della Soprintendenza di Caltanissetta, sia alla forte sinergia creatasi tra Governo Regionale e Assessorato dei Beni Culturali nella figura dell’assessore Francesco Scarpinato. ”

L’appalto dei lavori di ristrutturazione è stato affidato alla Soprintendenza dei Beni Culturali di Caltanissetta e verranno realizzati secondo il cronoprogramma stilato dalla stessa Soprintendenza.