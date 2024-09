Calcio, Prima Categoria. Terranova Gela e Calcio Campofranco ripescate: ecco i nuovi gironi delle Nissene

Nel prossimo campionato di Prima categoria, novità importanti per le Nissene. L’US Terranova di Gela e il Campofranco sono stati ripescati nel campionato di Prima Categoria. In particolare il Campofranco Calcio (nella foto) è stato inserito nel girone B assieme a Barrese, Belsitana, Città di Castellana, Città di Petralia Soprana, Don Bosco Mussomeli, Empedoclina, Gangi, Collesano, Sant’Anna Enna, Sommatinese e Sporting Termini.

Invece il Terranova Gela è stato inserito nel girone F di Prima categoria con Accademia Mazzarinese, Atletico Catania, Atletico Santa Croce, Cassibile Fontane Bianche, Don Bosco 2000, Leo Soccer, Melilli, Motta Calcio, Qal At Caltagirone, Ragusa Boys, Real Belvedere.

La notizia del ripescaggio di Campofranco e Terranova Gela è stata molto bene accolta nelle rispettive piazze calcistiche che, in questo modo, avranno altrettante squadre in Prima categoria per un totale di 5 formazioni ai nastri di partenza di cui 3 nel girone B e 2 nel girone F.