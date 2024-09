Butera. Ecco la nuova autobotte comunale per contrastare la crisi idrica

BUTERA. Il Comune di Butera ha una nuova autobotte grazie al finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale presso il Dipartimento Regionale di Protezione Civile. E’ stata consegnata ed è arrivata in paese l’autobotte di 13 mila litri destinata a contrastare la crisi idrica nel territorio comunale buterese.

Ad accoglierla è stato il sindaco Giovanni Zuccalà che, oltre a ringraziare il direttore del Dipartimento regionale di Protezione Civile Salvo Cocina, ha elogiato l’ufficio tecnico comunale per aver istruito la pratica in tempi brevi, ma anche i manutentori comunali Franco Gianni e Nello Di Martino che hanno ritirato il mezzo presso il porto di Milazzo per poi portarlo a Butera.

La Regione ha concesso al Comune di Butera, tramite il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, un contributo di 67 mila euro per l’acquisto di questa autobotte.