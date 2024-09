Al via il nuovo anno accademico del Consorzio universitario di Caltanissetta. Michele Mancuso(FI): “La nostra una città universitaria pronta a diventare un pilastro importante”

“Oggi la Regione Siciliana guarda con impegno e interesse la città di Caltanissetta. E ringrazio anche il magnifico rettore Massimo Midiri che con passione e professionalità ha puntato su un territorio che sta diventando una molla per rilanciare una visione universitaria.” Così Michele Mancuso(FI) è intervenuto durante la conferenza stampa avvenuta ieri mattina, alla Sala Gialla del Comune di Caltanissetta, alla presenza del sindaco Walter Tesauro e del magnifico rettore Massimo Midiri, con oggetto la presentazione dell’offerta formativa dell’anno accademico 2024/2025 del Consorzio Universitario di Caltanissetta.

“Sono stati fatti grandi passi. Si sono attivati corsi ad alto livello in termini di Sanità, della quale si è iniziato a parlare per obiettivi di medio e lungo periodo.”

Michele Mancuso dichiara che la città di Caltanissetta è “la città universitaria” puntando a un’implementazione di servizi che possano agevolare gli studenti e rendere il territorio un punto attrattivo e di riferimento non solo in termini di formazione e istruzione, ma anche come crescita socio-economica.

Dichiara ancora Michele Mancuso: “L’augurio che ci poniamo è quello che il governo regionale possa dare un’impronta di alto profilo e di prosecuzione a ciò che si è fatto fino ad adesso attraverso la sinergia tra Università degli studi di Palermo, Comune di Caltanissetta e Regione Siciliana. Con l’Amministrazione Tesauro e la figura del magnifico rettore Midiri ci sono le condizioni per investire maggiormente sul territorio.”

In riferimento al Consorzio Universitario di Caltanissetta, all’attivazione di corsi a livello non solo sanitario, ma anche tecnologico, Michele Mancuso afferma che il percorso già intrapreso possa evitare la cosiddetta fuga di cervelli e rendere Caltanissetta un polo attrattivo, poiché l’università è il pilastro importante della città di Caltanissetta.