Sonic 3: il primo trailer del film, con Keanu Reeves nel ruolo di Shadow

(Adnkronos) – È finalmente arrivato il primo trailer ufficiale di Sonic the Hedgehog 3, e nella versione originale Keanu Reeves è stato scelto per interpretare Shadow the Hedgehog, l'acerrimo rivale di Sonic. Nel trailer vediamo Sonic, Tails e Knuckles costretti a unire le forze con il loro storico nemico, il Dr. Robotnik, per fronteggiare Shadow, che semina il caos in una città. Il team riconosce che Shadow è l'avversario più potente che abbiano mai incontrato, e la sua forza sembra inarrestabile. Tuttavia, resta ancora da vedere se Shadow si alleerà con Robotnik, come accade nei videogiochi, o se il film prenderà una direzione completamente diversa. Un momento chiave del trailer è l'apparizione di Gerald Robotnik, il nonno del Dr. Robotnik e creatore di Shadow, interpretato anche questa volta da Jim Carrey. Il film, che debutterà nelle sale il 20 dicembre, si collega direttamente alla scena post-credits del secondo capitolo, in cui vediamo Shadow risvegliarsi dopo essere stato tenuto in stasi criogenica per oltre 50 anni. Sebbene Sonic the Hedgehog 3 non sia un adattamento diretto del gioco Sonic Adventure 2, il film trae chiaramente ispirazione da quell'episodio della serie, soprattutto per quanto riguarda la storia di Shadow. Alyla Browne, nota per il suo ruolo nel prequel di Mad Max, Fury Road, interpreta Maria Robotnik, un personaggio chiave nel passato di Shadow. Questo terzo capitolo sembra destinato a concludere in grande stile un anno interamente dedicato a Shadow, con il lancio imminente del remaster di Sonic Generations e di un nuovo gioco dedicato al personaggio.