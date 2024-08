Serradifalco. Il sindaco: “Analisi batteriologiche favorevoli al consumo dell’acqua per uso alimentare”

SERRADIFALCO. “Le analisi batteriologiche sono risultate favorevoli al consumo dell’acqua per uso alimentare”. Lo ha comunicato il sindaco Leonardo Burgio.

Una notizia molto attesa in paese, anche perchè era stato vietato l’uso potabile dell’acqua a seguito di percentuali di manganese sopra la norma. Il sindaco ha poi comunicato che “l’allaccio ad entrambi i pozzi comunali è avvenuto con successo, mi auguro nei prossimi giorni di potervi comunicare il ritorno alle 2 ZONE (alta e bassa) per la turnazione dell’acqua ed il rientro da questa fase emergenziale che ha messo tutti i nuclei familiari della nostra comunità a dura prova”.

Burgio ha ringraziato l’ASP di Caltanissetta “per avere provveduto a tutte le operazioni in un periodo festivo come quello di ferragosto ed oggi, nonostante domenica, ad avere mantenuto l’impegno preso con il sottoscritto al fine di comunicare alla cittadinanza le notizie in tempo reale”.