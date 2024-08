Scontro frontale tra auto e camper, un morto e due feriti nel Ragusano

Un morto e due feriti. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in uno scontro frontale tra un camper e una Kia, all’uscita di Pozzallo, in un tratto di rettilineo della strada provinciale 67. Ha perso la vita il 51enne Orazio Iozzia originario di Modica. L’uomo era da solo a bordo dell’auto che si e’ scontrata frontalmente, per cause ancora in fase di accertamento, con il camper sul quale viaggiavano due turisti in vacanza. Il decesso e’ avvenuto sul luogo dell’incidente; i due occupanti del camper sono stati trasportati all’ospedale di Modica per accertamenti. In corso rilievi a opera della Polizia locale di Pozzallo.