San Cataldo. Il 30 agosto concertone inclusivo degli Zero Assoluto in piazza Papa Giovanni XXIII

SAN CATALDO. Concertone inclusivo, quello di stasera 30 agosto degli Zero Assoluto a San Cataldo. L’evento si svolgerà in Piazza Papa Giovanni XXIII. Prevista un’area riservata alle persone con capacità di deambulazione ridotta. Per loro è previsto anche un parcheggio vicino all’area palco.

Dalle 20:00 alle 24:00, saranno disponibili stalli di sosta dedicati in Corso Vittorio Emanuele (tratto da inc. Via XXIV Maggio a inc. Via P. Lanza di Scalea e tratto da inc. Via IV Novembre a inc. Via E. De Amicis).

I mezzi pesanti (bus e camper) potranno parcheggiare in Via Giuseppe Impastato. Prevista area pedonale Corso Sicilia e Piazza Papa Giovanni XXIII. Il tutto nel contest di un evento che si annuncia di grande spessore ed interesse con il noto Gruppo musicale gran protagonista.