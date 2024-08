San Cataldo. Emergenza idrica: “L’amministrazione comunale non è rimasta con le mani in mano come si è cercato di far credere”

SAN CATALDO. L’Amministrazione comunale ha inteso ringraziare tutti i gruppi consiliari per il loro impegno e contributo nella gestione dell’attuale crisi idrica e in particolare “il consigliere del Gruppo del gruppo “Riprendiamoci la città”, finalmente rientrato dopo una assenza di alcuni mesi. Durante l’assenza del consigliere di “Riprendiamoci la Città” – si legge in una nota dell’amministrazione comunale- l’amministrazione comunale non è rimasta con le mani in mano, come si è cercato di far credere. Al contrario, mentre il gruppo consiliare delineava strategie sulla carta, noi eravamo già operativi sul campo, con determinazione e pianificazione, rispondendo prontamente con un monitoraggio continuo delle risorse idriche, di cui ne sono esempio concreto l’installazione tempestiva di cisterne e autobotti in varie zone della città.

Sarebbe bastato alzare gli occhi dai propri progetti per vedere già le cisterne di cemento collocate da alcuni giorni presso il piazzale della scuola San Giuseppe. Come ribadito più volte, questa amministrazione ritiene che sia poco edificante speculare politicamente sulla crisi idrica.

Tuttavia, riconosciamo che il gruppo consiliare ‘Riprendiamoci la città”, oltre alle critiche ha presentato anche alcune idee interessanti che prenderemo sicuramente in considerazione. Allo stesso modo apprezziamo i contributi dei consiglieri più collaborativi che, pur criticando l’amministrazione, hanno affrontato il tema in modo costruttivo.

In particolare, abbiamo apprezzato gli ottimi spunti emersi dal confronto con il Partito Democratico, che ha giustamente messo l’accento sull’eventuale perdurare della crisi e l’imminente inizio dell’anno scolastico. Anche il gruppo di Forza Italia ha chiesto il coinvolgimento dei servizi sociali per una migliore gestione della crisi per i numerosi casi di fragilità, di cui avevamo già coinvolto la Consulta della Disabilità.

Da parte nostra ribadiamo il nostro impegno a considerare tutti gli spunti utili, indipendentemente dalla loro provenienza politica. Il nostro obiettivo primario resta quello di affrontare efficacemente questa crisi nell’interesse di tutti i cittadini, evitando inutili strumentalizzazioni e lavorando in modo collaborativo con tutte le forze consiliari. E’ questo il traguardo che perseguiamo, sicuri che stiamo facendo il nostro meglio per raggiungerlo, con la massima trasparenza e impegno”.