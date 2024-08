Massacra la moglie di botte, arrestato 40enne nel Catanese

I Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate un 40enne di Misterbianco, in provincia di Catania. In particolare, la Centrale Operativa di Catania, riceveva una richiesta di intervento nel centro di Misterbianco, per una donna che poco prima era stata vittima di una violenta aggressione da parte del marito. Giunti sul posto, i militari hanno trovato una 39enne ancora in evidente stato di agitazione seduta sul marciapiede al margine della carreggiata. La donna, visibilmente sofferente, era in quel momento assistita da alcune persone accorse in suo aiuto. I Carabinieri, dopo avere rassicurato la donna in preda al panico ed allo sconforto, hanno subito sollecitato l’arrivo di un’ambulanza cercando, nel frangente, di acquisire tutte le necessarie informazioni per la ricostruzione dei fatti. La vittima, tra le lacrime, ha raccontato agli investigatori di essere stata brutalmente picchiata dal marito per futili motivi e, quindi, di essere riuscita a salvarsi solo fuggendo all’esterno dell’abitazione dove ha potuto chiedere aiuto ai vicini. Affidata la donna alle cure dei sanitari, i carabinieri hanno avviato ricerche dell’uomo che si era allontanato da casa. Il 40enne è stato rintracciato nell’abitazione della madre. E’ stato arrestato e accompagnato in carcere. La vittima, trasportata d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Paternò, è stata presa in cura dai medici che, dopo averla visitata, hanno stilato per lei un referto con una prognosi di 30 giorni per le gravi lesioni, fratture e contusioni subite.