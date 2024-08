Lego italia e Automobile Club Milano uniti dalla passione dei motori

(Adnkronos) –

LEGO Italia inizia a scaldare i motori. Il brand danese e Automobile Club Milano uniscono le forze per portare in pista una delle più iconiche monoposto della storia. Si tratta infatti della leggendaria McLaren MP4/4 del 1988 guidata da Ayrton Senna.

Il pubblico potrà vederla dal 29 agosto al 1° settembre presso la sede della Club House di Automobile Club Milano a Monza.

La splendita opera d'arte è composta da ben 400.000 mattoncini LEGO e ci sono volute 120 ore di progettazione e 700 ore di costruzione per un peso totale di 610 chilogrammi. Dopo lo speciale weekend di F1 a Monza, la monoposto LEGO si trasferirà nella sede di ACM in Corso Venezia 43 a Milano, dove rimarrà fino all'8 settembre e sarà protagonista di una mostra speciale, appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori che avrà inizio il 26 agosto. La monoposto in LEGO è stata realizzata da Riccardo Zangelmi.

