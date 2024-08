Ferrovie, aggiudicata gara per fermata all’aeroporto di Trapani. Aricò: «Migliorerà l’interconnessione con Sicilia occidentale e scalo di Palermo»

«La realizzazione della fermata ferroviaria al servizio dell’aeroporto Trapani-Birgi rappresenterà una nuova importante tappa del percorso che porterà la Sicilia verso un sistema di trasporti moderno e più funzionale». Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, in merito all’aggiudicazione della gara per la progettazione e la realizzazione della nuova fermata ferroviaria “Vincenzo Florio”.

«Finalmente si potrà raggiungere facilmente lo scalo di Birgi in treno .- aggiunge Aricò – e questo permetterà anche una migliore interconnessione con l’aeroporto di Palermo, oltre che con tutta l’area della Sicilia occidentale. Inoltre, parallelamente alla nuova fermata ferroviaria sorgerà una viabilità stradale dedicata che permetterà di avere un sistema di trasporto integrato con altri mezzi».