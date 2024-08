Campofranco. Atto sacrilego: rubata una statuetta di San Calogero da edicola votiva

CAMPOFRANCO. L’amministrazione comunale ha segnalato, con profonda tristezza e indignazione, un atto vergognoso: una delle statuette di San Calogero è stata rubata dall’edicola votiva in Via Curiel, 10.

“Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi tempi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di furti simili, il che ci fa sospettare che ci sia una mano abitudinaria dietro questi atti sacrileghi”, ha sottolineato l’amministrazione comunale che ha aggiunto: “Chiediamo a tutti i cittadini di: prestare maggiore attenzione e segnalare immediatamente alle autorità qualsiasi attività sospetta intorno alle edicole votive.

Condividere eventuali informazioni utili che possano aiutare a identificare il responsabile o i responsabili. Diffondere questo messaggio per sensibilizzare la comunità. Questi gesti non solo danneggiano il nostro patrimonio religioso e culturale, ma feriscono profondamente il sentimento di fede e di appartenenza della nostra comunità. Confidiamo nella collaborazione di tutti per porre fine a questi atti inaccettabili e per proteggere i simboli della nostra devozione”.